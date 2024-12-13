Gebze Belediyesi 'Altın Karınca' Ödülünü Kazandı - Son Dakika
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Gebze Belediyesi 'Altın Karınca' Ödülünü Kazandı

Gebze Belediyesi \'Altın Karınca\' Ödülünü Kazandı

Gebze Belediyesi, 'Yenikent Hizmet Kompleksi' projesi ile Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri'nde ödül kazandı. Başkan Zinnur Büyükgöz, ödülü Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Bozbey'in elinden aldı.

13.12.2024 11:59  Güncelleme: 12:00
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Gebze Belediyesi, en iyi yerel yönetimler ödülü olarak kabul edilen "Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri" yarışmasında "Yenikent Hizmet Kompleksi" projesi ile ödüle layık görüldü.

Gebze Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ve kamuoyunda Türkiye'nin en ciddi yerel yönetimler ödülü olarak kabul edilen Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri yarışması kapsamında kentsel tasarım alanında gerçekleştirdiği "Yenikent Hizmet Kompleksi" projesiyle ödüle layık görüldü. Ödül törenine projede emeği ve katkısı olan ekibiyle birlikte katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ödülünü Bursa Büyükşehir belediye Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Bozbey'in elinden aldı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Jürinin değerlendirmesi sonucu, kentsel tasarım dalında ödüle layık görüldük. Yenikent Mahallemize kazandıracağımız eserle de inşallah çocuklarımız, gençlerimiz, hanım kardeşlerimiz ve yaşlılarımız orada kendilerine özel ve özgün alanları bulacaklar. Gebze Belediyesi olarak bir farklı proje anlayışını daha hayata geçirmiş olacağız. Gebze'mize ve Yenikent Mahallemize şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gebze Belediyesi 'Altın Karınca' Ödülünü Kazandı - Son Dakika

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