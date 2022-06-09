Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Kuruçay'a ödül - Son Dakika
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Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Kuruçay'a ödül

09.06.2022 12:05
Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Kuruçay'a ödül

Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen Uzlaştırma Ödül Töreni ve Sempozyumu'nda Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay'a ödül verildi.

Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen Uzlaştırma Ödül Töreni ve Sempozyumu'nda Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay'a ödül verildi.

Ankara'da Adalet Bakanlığı tarafından Uzlaştırma Ödül Töreni ve Sempozyumu gerçekleştirildi. Törende, uzlaştırma işlemlerinde başarılı çalışmalarda bulunan cumhuriyet başsavcılıkları arasında Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı da ödüle layık görüldü. Uzlaştırma başarı plaket ve ödülü Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, HSK Başkanvekili Mehmet Akif Ekinci ve bakan yardımcılarının katıldığı tören ile Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay'a takdim edildi. - KOCAELİ

Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Kuruçay'a ödül
Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Kuruçay'a ödül

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığı, Cumhuriyet, Ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Kuruçay'a ödül - Son Dakika

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