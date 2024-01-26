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Gebze'de Çocuklar İçin Düzenlenen Etkinlikler Devam Ediyor - Son Dakika
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Gebze'de Çocuklar İçin Düzenlenen Etkinlikler Devam Ediyor

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün talimatlarıyla sömestr tatilinde çocuklara yönelik düzenlenen etkinlikler Gebze Kültür Merkezi'nde devam ediyor. Ücretsiz olarak düzenlenen kültür sanat etkinlikleri büyük ilgi görüyor.

Gebze\'de Çocuklar İçin Düzenlenen Etkinlikler Devam Ediyor
26.01.2024 - 10:33,  Güncelleme: 10:40
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Gebze'de çocuklar, kendileri için düzenlenen etkinliklerle hem doyasıya eğleniyor hem de sosyalleşiyor.

Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün talimatları doğrultusunda sömestr tatilinde çocuklara yönelik düzenlenen özel programlar Gebze Kültür Merkezi salonunda devam ediyor. Öğrencilerin ara tatilde eğlenerek öğrenmelerini sağlayan kültür sanat etkinlikleri yoğun ilgiyle karşılanıyor.

Ücretsiz düzenlenen etkinliklere katılarak çocukları yalnız bırakmayan Başkan Büyükgöz, "Yavrularımız Allah'ın bizlere en büyük emanetlerinden biri. Onların bilimde, sanatta öncü olmalarını istiyoruz ama çocuklarımızın öncü olmasını sağlamak için bizim de yapmamız gereken şeyler var. Bilimde, sanatta, edebiyatta öncü isimler yetiştirebilmemiz için onları çekirdekten itibaren aşılamamız, yetiştirmemiz gerekli. Çocuklarımız 3.5 - 7 yaş aralığında kişilik gelişimlerini tamamlar. Bugün burada bulunan evlatlarımızda genellikle bu yaş aralığındaki evlatlarımız. İşinizi gücünüzü bırakarak bugün buraya getirmeniz çok kıymetli. Hepinize teşrifleriniz için çok teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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