Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor

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Kütahya'nın Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gedizli vatandaşları evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor.

Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ile eşi, Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, AK Parti Kadın Kolları Başkanı İsminaz Kandemir, Gediz Dayınlar mahallesi 2. Etap TOKİ sakinlerini AK Parti Kadın kolları yönetiminde ki Nazmiye Sarı'nın ev sahipliğinde ziyaret etti.

Akçadurak, ziyaretinde son 5 yılda hayata geçirdiği projelerden bahsederken vatandaşın sorularını cevapladı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet ettiklerini dile getiren Başkan Akçadurak, bir dönem daha yetki verildiğinde, vatandaşların öncelikli ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürüteceğini söyledi.

Ev ziyaretinde Başkan Akçadurak'ı soru yağmuruna tutan vatandaşlar, acil olarak Gediz'de yolların düzeltilmesi, sokak hayvanlarının şehir içlerinde ki doğal yaşam alanlarında korunması, hayvan barınağı, şehir içi ışıklandırma, park ve oyun alanı yapımı, doğal içme suyu çeşmelerinin arttırılması, üretilecek olan enerji kaynaklarının verimi, altın madeni riski, gençlik merkezi hizmeti başlıklarında dile getirdi.

Bunların dışında, Gediz Belediye arkasında bulunan ağaçlık alanın değerlendirilmesiyle merkezde geniş bir çarşı düzeninin oluşturulabileceğini, Gediz'in yöresel ürünlerini pazarlayabileceği çevre yolu üzerinde ki girişine uygun bir proje aşamasında olduğunu duyuran Akçadurak "Bu buluşma sayesinde İlçemizin tanıtımına dair güzelliklerini öne çıkarma isteğimi ilk kez açıklıyorum. Belediye Başkanlığında kapım herkese daima açık oldu bundan sonra da açık olacak. Başkanlığa devam ettiğim sürece öncelikle sizlerin isteklerini yerine getireceğim. Gedizli vatandaşlarımızdan desteklerini talep ediyorum" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA