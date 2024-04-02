Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel\'den Seçim Zaferi Sonrası Açıklama

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Belediye Başkanlığını kazanan Milliyetçi Hareket Partisi adayı Necdet Akel seçim zaferi sonrası bir açıklama yaptı.

Akel, "Çıktığımız seçim yolculuğumuz, Allah'a şükürler olsun hemşerilerimiz sayesinde ve Rabbimizin lütfuyla Milliyetçi Hareket Partisi'nin zaferiyle son buldu" dedi.

Akel, "Sadece MHP kazanmadı, Gediz Kazandı. Bizler bundan sonraki süreçte bizimle rakip olarak yarışan, muhalefet partilerine de Gediz'in geleceği için yapacakları her türlü katkıya da kapımızın açık olduğunu açıkça beyan ediyor ve onlara da Gediz'in geleceği için elimizi uzatıyoruz. Aylardır gecesini gündüzüne katarak fedakarca çalışan tüm dava arkadaşlarımıza ve bize güvenerek destek olan tüm Gedizli hemşerilerime ne kadar teşekkür etsem azdır. Rabbim mahcup etmesin.Bundan sonraki süreçte şeffaf belediyecilik anlayışıyla Gedizlilerin hizmetinde azimle ve kararlılıkla çalışacağımıza söz veriyoruz. Her zaman halkımızın hizmetindeyiz. Projelerimizi hayata geçirmek için canla başla çalışacağız" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA