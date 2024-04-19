Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel\'e hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, 31 Mart yerel seçimleri sonucunda vatandaşların teveccühü ile Belediye Başkanı olarak seçilen Necdet Akel'e hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

Mazbata alım töreninden itibaren bugüne kadar yoğun bir ziyaretçi akını ile karşılaşan Belediye Başkanı Necdet Akel, başkanlık makamında vatandaşların tebriklerini kabul ediyor.

Vatandaşların yoğun ziyaretlerinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Akel: "Kıymetli hemşerilerimizin göstermiş olduğu teveccüh bizi çok daha güçlü kılıyor. İlçemizde bulunan müdürlüklerimizin, siyasi partilerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, derneklerimizin, hemşerilerimizin ve esnaflarımızın yoğun desteğini hissediyoruz. Mazbata törenimizden bu yana tebrik için uzaktan yakından buraya gelen, desteğini hissettirip güzel dilek ve temennilerini ileten herkese gönülden teşekkür ediyorum. Hep birlikte Gediz'imizi hak ettiği noktalara taşıyacağız. Birliğimizden aldığımız güç ile Gediz için, güçlü yarınlarımız için çalışmaya, verdiğimiz proje sözlerimizi yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA