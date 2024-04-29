Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, halk günü düzenleyecek - Son Dakika
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Yerel

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, halk günü düzenleyecek

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, halk günü düzenleyecek

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Belediye Başkanı Necdet Akel, halk günü düzenleyerek vatandaşların istek ve taleplerini dinleyecek. Mahallelerde gerçekleştirilecek olan halk gününde Gedizli vatandaşlardan gelen sorun ve talepleri anında değerlendirmeyi hedefleyen Belediye Başkanı Necdet Akel, Halk Günü'nde vatandaşlarla daha yakın iletişim içinde olacak.

29.04.2024 12:41  Güncelleme: 12:44
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Belediye Başkanı Necdet Akel, halk günü düzenleyerek vatandaşların istek ve taleplerini dinleyecek.

Mahallelerde gerçekleştirilecek olan halk gününde Gedizli vatandaşlardan gelen sorun ve talepleri anında değerlendirmeyi hedefleyen Belediye Başkanı Necdet Akel, Halk Günü'nde vatandaşlarla daha yakın iletişim içinde olacak. Halk Günü'nde, mahalle sakinleri belediye ile ilgili talep ve önerilerini bizzat Belediye Başkanı Necdet Akel'e iletme imkanı bulacaklar.

Göreve başladıkları ilk günde şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışı ile hareket edeceklerini, belediyenin kapılarının vatandaşlara her zaman açık olacağı sözünü verdiklerini dile getiren Başkan Akel, "Seçim döneminde halkın içinde olacağımızı, vatandaşlarımızla iç içe olacağımızı, parti rozetini çıkarıp bütün Gedizlilerin hizmetinde olacağımızı hep dillendirmiştik. Bu çerçevede halk günlerimizin ilkini 30 Nisan Salı günü Umurbey Mahallemizde gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızın sorunlarına daha kısa süreli çözüm üretme, sorunları ilk ağızdan dinleme anlamında bu toplantıların faydalı olacağına inanıyorum. Hizmet üretmede, belediye mekanizmasının bir parçası da her zaman vatandaşımız olacak" dedi.

Tüm Gedizlilerle birlik olarak daha güzel ve yaşanabilir bir kent için ekipleri ile çalışmaya hazır olduklarını da vurgulayan Akel, "Bu toplantılarımızı her mahallemizde gerçekleştirerek güzel sonuçlar elde edeceğiz. İlk olarak Umurbey Mahallesi Düğün Salonunda gerçekleştireceğimiz halk gününe tüm mahalle sakinlerini bekliyoruz" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, halk günü düzenleyecek - Son Dakika

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