Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, terör saldırısında yaralanan askeri ziyaret etti - Son Dakika
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Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, terör saldırısında yaralanan askeri ziyaret etti

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, terör saldırısında yaralanan askeri ziyaret etti

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, teröristlerin drone ile düzenlediği saldırıda yaralanan sözleşmeli er Barış Cansu'yu ziyaret etti. Akel, Cansu'ya geçmiş olsun dileklerini ileterek moral verdi.

05.09.2024 11:46  Güncelleme: 11:47
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Kütahya'nın Gediz İlçe Belediye Başkanı Necdet Akel, Gökler eski Belediye Başkanı Yüksel Arık ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte geçtiğimiz ay Kuzey Irak'ın Zap bölgesinde teröristlerin drone ile düzenlediği saldırıda yaralanan sözleşmeli er Barış Cansu'yu ziyaret etti.

Saldırıda yaralanan ve tedavi sürecinin ardından Gediz ilçesine bağlı Gökler Beldesi'ndeki baba ocağına dönen Barış Cansu, Başkan Akel ve beraberindekiler tarafından ziyaret edildi. Akel, Cansu'ya geçmiş olsun dileklerini ileterek moral verdi.

Başkan Akel, ziyaret sırasında şu açıklamayı yaptı:

"Kahraman askerimiz Barış Cansu'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletmek ve yanında olduğumuzu göstermek için buradayız. Kendisi, ülkemizin güvenliği için büyük bir fedakarlıkta bulunmuş ve bizler de onun sağlık durumu hakkında bilgi almak istedik. Tedavi sürecinin sağlıklı bir şekilde devam etmesini ve en kısa sürede tamamen iyileşmesini temenni ediyoruz. Kendisine ve ailesine sabır ve sağlık diliyoruz."

Yaralı askeri ve ailesini ziyaret eden Başkan Akel, moral ve destek ziyaretinin yanı sıra, Barış Cansu'nun tedavi süreci hakkında bilgi aldı ve kendisine her türlü desteği vereceklerini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, terör saldırısında yaralanan askeri ziyaret etti - Son Dakika

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