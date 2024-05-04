Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, TOKİ Emlak Daire Başkanı\'nı ziyaret etti

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Kütahya'nım Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, TOKİ Emlak Daire Başkanı Mehmet Akif Yakar'ı ziyaret etti.

TOKİ Emlak Daire Başkanlığı'ndaki ziyarete, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Gültekin ve Belediye Fen İşleri Müdürü Rıza Acar eşlik etti.

Gediz'de inşa edilecek yeni toplu konutları ihalesinin en yakın zamanda yapılacağını belirten Belediye Başkanı Necdet Akel; "İlçemizde TOKİ 5. Etap projesi çerçevesinde yapılacak sosyal konutlar için çalışmalarımızı hızlı bir şekilde tamamlayarak, konutlarımızın en kısa zamanda yapım ihalesi gerçekleştirilecektir. Hak sahibi vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KÜTAHYA