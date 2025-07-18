Gediz Belediyesi 80 Geçici Personel Alacak

Gediz Belediyesi, İŞKUR iş birliğinde yürütülen İşgücü Uyum Programı kapsamında, kamusal alanların temizlik, bakım ve onarım çalışmalarında görevlendirilmek üzere geçici süreli personel alımı yapacağını duyurdu. Bu kapsamda, Gediz Belediyesi'ne 80 geçici işçi alınacak.

Başvurular 16 Temmuz 2025 tarihinde başladı ve 20 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek. Programın başlangıç tarihi 4 Ağustos 2025 olarak belirlenirken, bitiş tarihi ise 31 Aralık 2025 olacak. Geçici süreli işe başvurular, Gediz Belediyesi İŞKUR Hizmet Birimi, e-Devlet ve ALO 170 üzerinden yapılabilecek. Başvuru yapacak adayların son 1 ay SGK kaydının olmaması gerekiyor. Ayrıca, hane gelirinin net asgari ücretin 2 katını geçmemesi şartı aranırken, daha önce toplum yararına programından faydalanmış kişiler de başvuru yapabilecekler.

Diğer yandan, aynı program kapsamında Eskigediz Belediyesi'ne 15, Yenikent ve Gökler Belediyelerine ise 14'er geçici işçi alımı gerçekleştirilecek.

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, yapılan personel alımıyla ilgili yaptığı açıklamada, "İŞKUR iş birliğinde yürütülen İşgücü Uyum Programı kapsamında, belediyemizin temizlik, bakım ve onarım çalışmalarında görevlendirmek üzere 80 geçici personel alımı gerçekleştireceğiz. Bu programla hem belediyemizin hizmet kalitesini artıracağız hem de istihdama katkı sağlayarak vatandaşlarımıza geçici bir iş imkanı sunacağız. Başvuruların titizlikle değerlendirileceğini ve şeffaf bir süreç yürütüleceğini belirtmek isterim. Tüm başvuru yapacak adaylarımıza başarılar diliyorum" dedi. - KÜTAHYA