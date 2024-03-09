Gediz Belediyesi Camilerde Temizlik Çalışmalarına Başladı

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Kütahya'nın Gediz Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Ayı nedeniyle ilçe merkezinde bulunan camilerde temizlik çalışmalarına başladı.

On bir ayın sultanı Ramazan ayı öncesinde İlçe merkezde bulunan camilerde geniş kapsamlı temizlik çalışması başlatan Gediz Belediyesi Temizlik Ekipleri, camilerde halıların temizlenmesinin yanında dezenfekte çalışması da gerçekleştiriyor.

Vatandaşlarımızın ibadetlerini sağlıklı bir ortamda yapabilmeleri için camilerin temizliğinin yapıldığını belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Vatandaşların yoğun olarak kullandığı ibadethaneleri temiz tutmak, bizim sosyal belediyecilik anlayışımız gereğidir. Yıl boyunca yapılan rutin çalışmalarımız ve Ramazan ayı öncesi yapılan temizlik çalışmalarımızda, vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir şekilde ibadet edebilmeleri için düzenli olarak camilerimizde iç ve dış mekan temizliği yapılmaktadır. İnşallah hep birlikte Ramazan ayımızı sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirmeyi temenni ediyorum" dedi. - KÜTAHYA