Gediz\'de Ücretsiz Evde Temizlik Hizmeti Başlatıldı

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde belediye, sosyal belediyecilik anlayışını bir adım daha ileri taşıyarak ücretsiz evde temizlik hizmetini hayata geçirdi.

"Temiz Bir Ev, Huzurlu Bir Yaşam İçin" sloganıyla başlatılan bu uygulama, özellikle yaşlılar, engelliler, kimsesiz ve bakıma muhtaç kişiler ile 65 yaş üzeri vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Hizmetle ilgili açıklamalarda bulunan Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, "Vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Sosyal belediyecilik kapsamında ihtiyaç sahibi hemşerilerimize hijyenik ve konforlu bir yaşam alanı sunmak için Temizlik Hizmeti projemizi başlattık" dedi.

Uygulamadan faydalanmak isteyen vatandaşların, Gediz Belediyesi Çözüm Noktasına başvurarak gerekli bilgilere ulaşabilecekleri bildirildi. - KÜTAHYA