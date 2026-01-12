Gediz Havzası'nda Denetim: 11 Tesis ve Belediyeye 16,5 Milyon TL Ceza

(İZMİR) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Gediz Havzası'nda 2025 yılı boyunca gerçekleştirilen 2 bin 140 denetimde, atık sularını mevzuata aykırı şekilde deşarj ettiği tespit edilen 11 belediye, organize sanayi bölgesi ve sanayi tesisine toplam 16 milyon 573 bin lira idari para cezası uygulandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından 2025 yılında Gediz Havzası'nda yapılan denetimlere ilişkin "Çevremizi korumak için denetim ekiplerimiz 7/24 sahada" başlığıyla yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2025 yılında 2 bin 140 denetim gerçekleştirdiğimiz Gediz Havzası'nda, kirliliği önlemek amacıyla belediyelerin atık su arıtma tesisleri, organize sanayi bölgeleri ve sanayi tesisleri ekiplerimizce incelendi. Gediz Nehri'ne deşarjı bulunan İzmir, Manisa, Uşak ve Kütahya'daki 122 işletme mercek altına alındı. Analiz sonuçlarına göre atık sularını mevzuata aykırı olarak deşarj eden 11 belediye, OSB ve sanayi tesisine toplam 16 milyon 573 bin lira ceza uyguladık."