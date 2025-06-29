Geleneksel Silivri Yoğurt Festivali 63. Kez Başlıyor

Silivri Belediyesi tarafından bu yıl 63'sü düzenlenecek olan Geleneksel Silivri Yoğurt Festivali, 3-4-5 Temmuz tarihlerinde Silivri Sahili Atatürk Meydanı'nda gerçekleşecek.

Silivri Belediyesi, 63 yıldır kendi ev sahipliğinde aralıksız sürdürülen Geleneksel Yoğurt Festivali için hazırlıklarını tamamladı. Festival öncesinde Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, esnaf, vatandaşlar, protokol üyeleri ve basın mensuplarına Silivri yoğurdunu ikram ederek festivale davet etti. Başkan Bora Balcıoğlu festival hakkında yaptığı açıklamada, "Yoğurt Festivalimiz, ilçemizin kültürel mirasının en güzel örneklerinden biridir. Bu yıl 63. kez halkımızla bu değeri kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı, aileleriyle birlikte bu büyük buluşmaya davet ediyorum" dedi.

Festival akşamları konserlerle şenlenecek

Festivalin ilk akşamında, şarkıcı Emir Can İğrek sahne alacak. 4 Temmuz Perşembe günü Resul Dindar, 5 Temmuz Cuma günü ise Rubato Silivri'deki vatandaşlarla buluşacak. Tüm konserler, Silivri Sahili Atatürk Meydanı'nda gerçekleşecek. - İSTANBUL