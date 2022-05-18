Gelincik tarlalarında renk cümbüşü - Son Dakika
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Gelincik tarlalarında renk cümbüşü

18.05.2022 00:42

Gelincik tarlalarında renk cümbüşü Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bulunan gelincik tarlaları doğal fotoğraf stüdyosu oldu.

Gelincik tarlalarında renk cümbüşü

MARDİN - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bulunan gelincik tarlaları doğal fotoğraf stüdyosu oldu.

Mazıdağı Ovası'nda bulunan arazilerde renk cümbüşü oluşturan gelincikler, vatandaşların ilgi odağı oldu. Baharın müjdecisi, tarlaların süsü gelincik çiçekleri, şifa arayanların ve fotoğraf tutkunlarının ilgi alanı oldu. Gelincik tarlaların yanından geçen sürücüler, araçlarını yol kenarına park ederek kırmızıya bürünen tarlalarda fotoğraf çekerken, bazı çiftler ise düğün öncesi çekim için gelincik tarlalarını tercih etti. Bölgedeki fotoğraf tutkunlarım ilgisini çeken gelincik tarlaları adeta doğal fotoğraf stüdyosuna dönüştü.

Mazıdağı ilçesine bağlı Gümüşpınar köyünde ikamet eden Berat Doğan, gelincik tarlalarının çevreye çok güzel bir hava kattığını söyledi. Doğan, "Çok güzel bir manzara. Gelin ve damat fotoğraf çekimi için geliyorlar. Günde 20 kişiye yakın özel fotoğraf çekmek için geliyorlar" dedi.

Gelincik tarlalarında renk cümbüşü
Gelincik tarlalarında renk cümbüşü
Gelincik tarlalarında renk cümbüşü
Gelincik tarlalarında renk cümbüşü

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Kaynak: İHA

Mazıdağı, Mardin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gelincik tarlalarında renk cümbüşü - Son Dakika


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