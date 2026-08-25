Gelinsiz Düğün: Ali Akın'ın İlginç Tercihi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gelinsiz Düğün: Ali Akın'ın İlginç Tercihi

Gelinsiz Düğün: Ali Akın\'ın İlginç Tercihi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ali Akın, nikah gününde ayrıldığı için evlilik yerine akrabalarıyla düğün yaptı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde evlilik hazırlığı yapan Almanya'da yaşayan gurbetçi Ali Akın (37), nikaha bir gün kala evlenmekten vazgeçti. Düğün salonu sözleşmesini iptal edemeyen Akın, gelinsiz kalan düğünü akrabaları ve arkadaşlarıyla birlikte gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, Almanya'da yaşayan Ali Akın bir süre önce tanıştığı kız arkadaşıyla hayatını birleştirme kararı aldı. Yaklaşık bir yıl önce düğün için salon kiralayan çift, yaşanan anlaşmazlıkların ardından organizasyonu iptal etti. Bir süre sonra yeniden evlenme kararı alan çift, bu kez de nikah tarihine bir gün kala ayrıldı. Düğün tarihinin çok yakın olması nedeniyle salon rezervasyonunu iptal edemeyen Akın, yaşanan ayrılığa rağmen organizasyonu tamamen iptal etmek yerine farklı bir karara imza attı. Akın, akrabaları ve yakın arkadaşlarını düğün salonuna davet ederek gelinsiz bir düğün düzenledi.

Davetlileri salonun girişinde karşılayan Akın, gece boyunca yakınlarıyla birlikte müzik eşliğinde eğlendi. Ortaya ise gelinin olmadığı, damadın ve davetlilerin doyasıya eğlendiği ilginç görüntüler çıktı. Yurt dışında yaşadığı için aile fertlerinin bir araya gelmesinin her zaman kolay olmadığını belirten Akın, yaşanan ayrılığın bir bakıma ailesi ve yakınlarıyla bir araya gelmesine vesile olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA

Evlilik, Magazin, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gelinsiz Düğün: Ali Akın'ın İlginç Tercihi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Melis Sezen rotayı yeşil sahalara çevirdi Melis Sezen rotayı yeşil sahalara çevirdi
İdris Naim Şahin’e tahsisli iki aracın daha şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi İdris Naim Şahin'e tahsisli iki aracın daha şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi
Yıldız isim Beşiktaş’a gelebilmek için takımına rest çekti: Antrenmanlara çıkmıyor Yıldız isim Beşiktaş'a gelebilmek için takımına rest çekti: Antrenmanlara çıkmıyor
Transfer bitti Acun Ilıcalı, 36 maçta 5 gol atan golcüye 22 milyon Euro veriyor Transfer bitti! Acun Ilıcalı, 36 maçta 5 gol atan golcüye 22 milyon Euro veriyor
Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe’ye veda etti: Umarım Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşırız Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'ye veda etti: Umarım Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşırız
11 kemiği kırılan akrobat 16,75 milyon dolarlık tazminat davası açtı 11 kemiği kırılan akrobat 16,75 milyon dolarlık tazminat davası açtı

11:19
Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz’ı tokatladı
Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz'ı tokatladı
10:43
10 milyarlık vurgun Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında
10 milyarlık vurgun! Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında
10:35
Güzelim ülkemizi bu rezil görüntülerle tanıtıyorlar
Güzelim ülkemizi bu rezil görüntülerle tanıtıyorlar
10:31
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları
10:10
Emeği, gözlerinin önünde böyle yok oldu: Eli bıçak tutan herkes gelsin
Emeği, gözlerinin önünde böyle yok oldu: Eli bıçak tutan herkes gelsin
10:04
DinamikPay’a el konuldu 13 kişi gözaltında
DinamikPay'a el konuldu! 13 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 11:44:38. #7.12#
SON DAKİKA: Gelinsiz Düğün: Ali Akın'ın İlginç Tercihi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.