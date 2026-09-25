Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda afet tatbikatı Başsavcı Vekili idaresinde yapıldı - Son Dakika
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Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda afet tatbikatı Başsavcı Vekili idaresinde yapıldı

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Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu\'nda afet tatbikatı Başsavcı Vekili idaresinde yapıldı
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Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu, afet ve acil durumlara hazırlık seviyesini ölçmek amacıyla olağanüstü hal tatbikatı yaptı. Başsavcı Vekili Cüneyt Demirdaş'ın idaresindeki tatbikata kurum personeli, itfaiye, jandarma, 112 ve UEDAŞ katıldı; tatbikat başarıyla tamamlandı.

Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu, muhtemel afet ve acil durumlara karşı kurumun hazırlık seviyesini ölçmek, can ve mal güvenliğini sağlamak ve dış kurumlarla koordinasyonu güçlendirmek amacıyla geniş çaplı bir "Olağanüstü Hal Tatbikatı"na sahne oldu. Senaryosu ve uygulamasıyla gerçeği aratmayan tatbikat, üst düzey bir katılımla ve başarıyla tamamlandı.

Tatbikat, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cüneyt Demirdaş'ın sevk ve idaresinde gerçekleştirildi. Sürece; Bursa Cumhuriyet Savcısı Bilal Kaygusuz, Kurum Müdürü Gürsel Beliye, Kurum İkinci Müdürleri Mehmet Şen ve Ahmet Erci ile kurumda görevli infaz ve koruma memurları başta olmak üzere tüm personel eksiksiz olarak katılım sağladı.

Kriz anı için düğmeye basıldı: Ekiplerden anında reaksiyon

Senaryo gereği verilen olağanüstü hal alarmının ardından, ceza infaz kurumu eylem planı saniyeler içinde devreye sokuldu. Kurum personelinin iç güvenliği sağlamasıyla eş zamanlı olarak, dış destek kuvvetleri ivedilikle olay yerine intikal etti. Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çevre güvenliğini çember altına alırken, muhtemel ikincil felaketlerin önüne geçmek amacıyla UEDAŞ enerji ekipleri kuruma giden elektrik akımını kontrollü olarak kesti. Enerji güvenliğinin sağlanmasının ardından, kurum personelinin profesyonel yönlendirmesiyle güvenli tahliye işlemleri başlatıldı. Senaryo gereği kurum içerisinde meydana gelen yangına, hızla olay yerine ulaşan Gemlik İtfaiyesi ekipleri müdahale etti. İtfaiye erlerinin titiz çalışmasıyla alevler kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapıldı. Olay sırasında dumandan etkilenen veya yaralanan kişilere yönelik ilk müdahale ise hazır bekleyen Gemlik 112 Acil Sağlık personeli tarafından olay yerinde gerçekleştirildi. Tahliye, yangın söndürme ve acil sağlık hizmetleri adeta bir saat gibi işleyerek kriz anındaki hızlı reaksiyon kapasitesini gözler önüne serdi.

Kurumlar arası koordinasyon tam not aldı

Tatbikatın sona ermesinin ardından yapılan değerlendirmede, Adalet Bakanlığı acil durum standartlarına tam uygunluk sağlandığı ve kurumlar arası iş birliğinin en üst seviyede olduğu vurgulandı. Başsavcı Vekili Cüneyt Demirdaş öncülüğünde yapılan kapanış brifinginde; Gemlik İtfaiyesi, İlçe Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Servis ve UEDAŞ ekipleri ile ceza infaz kurumu personeline, gösterdikleri üstün gayret, ciddiyet ve profesyonelliklerinden dolayı teşekkür edildi. Bu tür tatbikatların, personelin reflekslerini zinde tutmak ve yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa karşı daima hazırlıklı olmak adına periyodik olarak devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda afet tatbikatı Başsavcı Vekili idaresinde yapıldı - Son Dakika
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