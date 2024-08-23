Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren Haydariye'de Mahalle Buluşması Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren Haydariye'de Mahalle Buluşması Gerçekleştirdi

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren Haydariye\'de Mahalle Buluşması Gerçekleştirdi

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Haydariye'de köy sakinleriyle bir araya gelerek kaçak yapılar ve köy hayatının geliştirilmesi konularında konuştu.

23.08.2024 16:48  Güncelleme: 16:50
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Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, her hafta ilçenin farklı noktasında gerçekleştirdiği "Başkan Mahallede" programına Haydariye'de devam etti. Gemlik'in yüksek yerleşimlerinden ve orman niteliği bulunan Haydariye'de köy sakinleri ile bir araya gelen Deviren, "kaçak yapıya karşı mahallemize sahip çıkıyoruz" dedi.

Programa Başkan Deviren'in yanı sıra CHP Gemlik İlçe Başkanı Servet Pehlivan ve yönetim kurulu üyeleri, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda Haydariyeli katıldı.

Gemlik'te hem deniz hem kırsal özelliklerin bir arada olduğunu söyleyen Başkan Deviren, "kentimizin kıymetini bilmeli, çevremizi sevmeli ve zarar vermemeliyiz" dedi.

Başkan Deviren şöyle konuştu:

"Buraya gelirken birçok kaçak yapı gördük. İnsanlar, şehirden kaçmaya ihtiyaç duyuyorlar ama her şeyin kuralı var. Biz köy hayatını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Köy planlarını 300 metre genişletmek için çalışıyoruz. Gitmediğiniz görmediğiniz köy sizin olmaz. Bütün köylerimize gideceğiz, ihtiyaç ve talepleri yerinde göreceğiz."

Bölgedeki telefon ve internet sorununa da değinen Başkan Deviren, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey internetsiz köy kalmayacak sözü verdi. Büyükşehir belediye başkanımızla birlikte bu konunun takipçisiyiz" dedi.

Haydariye'nin turizm ve spor faaliyetlerine de uygun bir yerleşim olduğuna değinen Başkan Deviren, "burada şelalemiz var. Yolunu genişleteceğiz. Motor sporları açısından iyi bir alan. Köy hayatını zenginleştirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren Haydariye'de Mahalle Buluşması Gerçekleştirdi - Son Dakika

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