Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Yerel

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde muhtarlar ile bir araya geldi. Belediye ve muhtarların birlikte çalışarak Gemlik'i ayağa kaldıracağını söyledi.

14.06.2024 17:20
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Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde muhtarlar ile bir araya geldi. Belediye ve muhtarların birlikte çok çalışarak Gemlik'i ayağa kaldıracağını söyleyen Başkan Deviren, muhtarlıkların taleplerini takip etmek üzere beş müdür görevlendirildiğini söyledi.

Başkan Deviren şöyle konuştu: "Siyasete girerken şunu söyledim. Gemlik'i ayağa kaldırmak için çok çalışmamız lazım. Bu da siz olmadan olmaz. Ben bir muhtarın mahallesinde belediye başkanından daha fazla forsa sahip olmasını istiyorum. Bunun için çok çalışacağız, canınıza okuyacağım dedim. O sözü alıp bir kısmını çıkarırlarsa konu başka yere gider. Çalışmazsak aynı şeyleri konuşur dururuz. Siz de çok çalışacaksınız, ben de çok çalışacağım. Bundan alınan, maksadını aşan bir ifade varsa ben özür diliyorum."

Başkan Deviren çeşitli devlet kurumlarında belediye tarafından görevlendirilmiş altı personel olduğunu söyledi. Onların da belediyeye geri çağrıldığını belirten Deviren, Muhtarlar Derneği'nde, belediye tarafından görevlendirilen personelin görev değişikliği ile ilgili "size bir sekreter değil, beş müdür veriyoruz" dedi.

Başkan Deviren konuyla ilgili şunları söyledi: "Muhtarları önemsiyoruz. Üç müdürü köylerden sorumlu olarak görevlendirdik. İki arkadaşı daha görevlendireceğiz. Bir sekreter değil, size beş müdür görevlendirmiş oluyoruz." - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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