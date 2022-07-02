Öte yandan Serhat Tezsever'in emekliliğe sevk edilmesi ile hukuki süreç devam ediyor. - BURSA

Meslek hayatı boyunca yaptığı hizmetlerinden dolayı sayısız ödülü ve takdirnamesi bulunan Serhat Tezsever'in önümüzdeki günlerde bu göreve başlayacağı ifade edildi. Tezsever'in gelirini şehit ailelerine bıraktığı Devlet Güvenliğimiz İçinde İstihbarat adlı Emniyet Genel Müdürlüğünce tavsiye edilmiş kitabı bulunuyor.

Kaynak: İHA

Serhat Tezsever, Karabük, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Gemlik Belediye'sine yeni başkan yardımcısı - Son Dakika

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