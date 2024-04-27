Gemlik Belediyesi'nin iştiraki Gemtaş A.Ş'de atamalar gerçekleşti - Son Dakika
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Gemlik Belediyesi'nin iştiraki Gemtaş A.Ş'de atamalar gerçekleşti

Gemlik Belediyesi\'nin iştiraki Gemtaş A.Ş\'de atamalar gerçekleşti

Gemlik Belediyesi'nin iştiraki olan Gemtaş A.Ş'de Belediye Başkanı Şükrü Deviren tarafından atamalar gerçekleşti. Belediye Meclis Üyesi Fatih Uzun Gemtaş'ın başına getirildi.

27.04.2024 14:12  Güncelleme: 14:15
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Gemlik Belediyesi'nin iştiraki olan Gemtaş A.Ş'de Belediye Başkanı Şükrü Deviren tarafından atamalar gerçekleşti.

Belediye personelin istihdamı gibi çok sayıdaki konuda faaliyet gösteren şirketin başına Belediye Meclis Üyesi Fatih Uzun atanırken, yardımcıları ise Çetin Pehlivan ve Fatih Aydın oldu. İlçede uzun yıllardır Mali Müşavirlik yapan Fatih Uzun, Gemlik Belediyespor ve Gemlik Amatör Spor Kulüpleri birliğinde de aktif olarak görev aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Uzun, "Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren tarafından Gemtaş Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmiş bulunuyorum. Başkanımıza şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Gemlik halkına hizmet etmek ömrümüzün en önemli görevi ve sorumluluğudur. Allah utandırmasın" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gemlik Belediyesi'nin iştiraki Gemtaş A.Ş'de atamalar gerçekleşti - Son Dakika

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