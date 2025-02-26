Gemlik Belediyesi Ramazan Öncesi Camileri Temizliyor - Son Dakika
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Gemlik Belediyesi Ramazan Öncesi Camileri Temizliyor

Gemlik Belediyesi Ramazan Öncesi Camileri Temizliyor

Gemlik Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde camilerin iç ve dış temizlik çalışmalarına başladı. Hedef, ilçe sakinlerinin Ramazan'ı temiz bir çevrede karşılamalarını sağlamak.

26.02.2025 15:17  Güncelleme: 15:19
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Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Ramazan ayı öncesi ilçe genelindeki camilerin temizliği için harekete geçti. Ekipler, tüm mahallelerde yer alan camilerde iç ve dış temizlik çalışmalarına başladı.

Yürütülen çalışmalarla, ilçe sakinlerinin Ramazan ayını temiz ve düzenli bir çevrede karşılaması hedefleniyor. Osmaniye ve Karsak Camii'nde başlayan temizlik çalışmaları, Ramazan ayı boyunca ilçedeki diğer cami ve mescitlerde devam edecek.

Gemlik Belediyesi olarak Ramazan ayına yönelik hummalı bir çalışma yürüttüklerini belirten Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Binlerce insanımızın buluştuğu ibadethanelerimizin temizlik ve hijyenine her zaman olduğu gibi Ramazan ayında da gerekli özen gösteriyor, yıl içerisinde rutin olarak sürdürdüğümüz ibadethanelerde temizlik hizmetimiz ile vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve huzur içinde ibadet etmelerini sağlamak için çalışıyoruz. Büyük bir titizlik ve özveriyle çalışan ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Temizlik İşleri Müdürü Kadir Özkan da camilerde temizlik ve dezenfekte çalışmalarının Ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirtti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gemlik Belediyesi Ramazan Öncesi Camileri Temizliyor - Son Dakika

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