Gemlik'e Ramazan bereket ve neşesiyle geldi - Son Dakika
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Gemlik'e Ramazan bereket ve neşesiyle geldi

03.04.2022 13:49
Gemlik'e Ramazan bereket ve neşesiyle geldi

Gemlik Belediyesi tarafından hazırlanan Ramazan Sokağı, ilk akşam binlerce vatandaşı ağırladı.

Gemlik Belediyesi tarafından hazırlanan Ramazan Sokağı, ilk akşam binlerce vatandaşı ağırladı. Çocuklar oyun alanında eğlenirken büyükler ise gösterilere yoğun ilgi gösterdi.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Ramazan ayının ilk iftarını Zeytin Dalı Aşevi'nde gerçekleştirdi. Burada aşevi çalışanları ile görüşen Başkan Sertaslan, iftara gelen Gemlikliler ile sohbet etti. Başkan Sertaslan iftardan sonra Ramazan Sokağı'na geçti. Eski Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde kurulan şenlik alanında dolaşan Başkan Sertaslan oyun alanında eğlenceli dakikalar yaşayan çocuklarla fotoğraf çektirdi. Geleneksel macun ikramının yapıldığı standa gelen belediye başkanı, Gemlikliler ile birlikte sıraya girerek macun aldı.

Bütün bayram ve özel günleri Gemlik'te ağız tadıyla kutlamak istediklerini söyleyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan şöyle konuştu:

"Ramazan, manevi duygularımızın güçlenirken nefsimizi terbiye ettiğimiz aynı zamanda birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirdiğimiz, hepimiz için önemli bir ay. Bizler milli bayramlarımız, dini bayramlarımız ve bütün özel günlerimizin birlikte, coşku ve mutlulukla kutlanmasını istiyoruz. Bu yüzden Ramazan ayımız için bir kez daha böyle güzel bir program hazırladık. İlk kez 2019 yılında düzenlediğimiz Ramazan Şenliklerimize pandemi sebebiyle zorunlu bir ara vermiştik. Bu yıl programlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gemlikliler için tüm Ramazan devam edecek, dolu dolu bir program hazırladık. Şenliklerimizde eğlenen çocuklarımız, gelecek Ramazanları iple çekecek. Tüm hemşerilerimi şenliklerimizde Ramazan coşkusunu hep birlikte yaşamaya davet ediyorum."

Eski Endüstri Meslek Lisesi Bahçesi'nde kurulan Ramazan Sokağı'nda Gemlikli esnaf kendi ürünlerinin satışını yapıyor. Ayrıca şerbet, macun ve patlamış mısır ikramı yapılıyor. Oyun alanında çocukların eğlenceli vakit geçirdiği Ramazan Sokağı'nda her akşam düzenlenecek programlarda meddah, illüzyon gösterisi, ilahi, semazen ve fasıl programları ile söyleşiler gerçekleşecek. - BURSA

Gemlik'e Ramazan bereket ve neşesiyle geldi
Gemlik'e Ramazan bereket ve neşesiyle geldi
Gemlik'e Ramazan bereket ve neşesiyle geldi
Gemlik'e Ramazan bereket ve neşesiyle geldi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gemlik'e Ramazan bereket ve neşesiyle geldi - Son Dakika


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