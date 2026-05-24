Kurban bayramı öncesi Gemlik'te gıda denetimleri artırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurban bayramı öncesi Gemlik'te gıda denetimleri artırıldı

Kurban bayramı öncesi Gemlik\'te gıda denetimleri artırıldı
24.05.2026 17:03  Güncelleme: 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Gemlik'te gıda denetimleri yoğunlaştırıldı. Tatlı, şekerleme ve unlu mamul üretim tesisleri ile satış noktalarında hijyen, etiket ve son tüketim tarihleri kontrol edildi. Bir işletmede ciddi hijyen eksikliği tespit edilerek para cezası uygulandı ve mühürleme talimatı verildi. Denetimler bayram süresince devam edecek.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesini sağlamak amacıyla Gemlik'te gıda denetimleri yoğunlaştırıldı.

Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba koordinasyonunda yürütülen denetimlerde, Gemlik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren tatlı, şekerleme ve unlu mamul üretim tesisleri ile satış noktalarında kapsamlı kontroller gerçekleştirildi.

Denetimlere Kaymakam Osman Aslan Canbaba ile birlikte Mehmet Demir de katıldı. Bayram döneminde tüketimi artan çikolata, tatlı, şekerleme ve unlu mamullerin üretim süreçleri ile satış şartları titizlikle incelendi. Yapılan kontroller kapsamında işletmelerin hijyen standartlarına uygunluğu, ürünlerin muhafaza şartları, çalışan personelin hijyen kurallarına uyumu ve üretim alanlarının genel temizliği denetlendi. Ayrıca ürünlerin etiket bilgileri, işletme kayıt numaraları, içerik bilgileri, üretici adresleri ve son tüketim tarihleri tek tek kontrol edildi. Denetimler sırasında bazı ürünlerden numune alınarak laboratuvar incelemesi başlatıldı.

Gerçekleştirilen incelemelerde bir işletmede halk sağlığını tehdit edebilecek düzeyde ciddi hijyen eksiklikleri tespit edildi. Söz konusu işletmeye idari para cezası uygulanırken, işletmenin mühürlenmesi için Gemlik Belediyesi Zabıta ekiplerine gerekli talimatların verildiği bildirildi.

Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetimlerin bayram süresince de aralıksız devam edeceği belirtildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sağlık, Bursa, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kurban bayramı öncesi Gemlik'te gıda denetimleri artırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurban keserken bunları sakın yapmayın 30 bin lira cezası var Kurban keserken bunları sakın yapmayın! 30 bin lira cezası var
Böylesi görülmedi Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi Böylesi görülmedi! Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu’nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi “İlgileneceğim Hocam“ diyerek müdahale etti Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi "İlgileneceğim Hocam" diyerek müdahale etti

17:04
Kılıçdaroğlu cephesinden “Bu akşam genel merkezde olacak“ iddiasına yalanlama
Kılıçdaroğlu cephesinden "Bu akşam genel merkezde olacak" iddiasına yalanlama
16:39
CHP Genel Merkezi önünde araç kalabalığa dalıp bir kadına çarptı
CHP Genel Merkezi önünde araç kalabalığa dalıp bir kadına çarptı
16:26
CHP Genel Merkezi’nden ayrılan Özgür Özel TBMM’ye yürüyor
CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel TBMM'ye yürüyor
15:58
Özgür Özel tahliye tebligatını yırttı attı: Bunun için yıktılar baba ocağını
Özgür Özel tahliye tebligatını yırttı attı: Bunun için yıktılar baba ocağını
15:39
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nden ayrıldı: Geri gelmek üzere çıkıyorum
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı: Geri gelmek üzere çıkıyorum
15:30
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 17:08:27. #7.13#
SON DAKİKA: Kurban bayramı öncesi Gemlik'te gıda denetimleri artırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.