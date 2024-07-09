Genç Kaymakamı, Kuzey Irak\'tan dönen güvenlik korucularıyla bir araya geldi

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Bingöl'ün Genç İlçe Kaymakamı Muhammet Güzel, Kuzey Irak'tan dönen güvenlik korucularıyla bir araya geldi.

Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, 16 Mayıs 2024'te Kuzey Irak'a gönderilen ve 1 ay 15 gün sonra ilçeye dönen güvenlik korucularıyla bir araya geldi, taleplerini dinledi. Kaymakam Güzel, "Güvenlik güçlerimiz, milletimizin güvenliği için büyük bir fedakarlıkla çalışıyor. Görevinizi başarıyla tamamlayarak dönmeniz bizleri gururlandırdı" dedi. Güvenlik korucularına teşekkür eden Kaymakam Güzel, onların gösterdikleri fedakarlık ve cesaretin takdire şayan olduğunu vurguladı.

Korucular da destekleri için teşekkür ederek, görevlerine olan bağlılıklarını ifade etti. - BİNGÖL