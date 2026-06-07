Gençler Arasında Kardeşlik Köprüsü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gençler Arasında Kardeşlik Köprüsü

07.06.2026 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecikli öğrenciler, Yozgatlı akranlarına mektup yazarak kardeşlik köprüsü kurdu.

"Biz Bir Takımız" projesiyle Bilecikli gençler şehirlerarası kardeşlik köprüsü kurdu.

"Biz Bir Takımız" projesi kapsamında Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Bozüyük Gençlik Merkezi'ne katılım sağlayan 18 ortaokul öğrencisi tarafından hazırlanan mektuplar, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde projeye katılan öğrencilere ulaştırılmak üzere gönderildi. Proje kapsamında gençler, farklı şehirlerdeki akranlarıyla iletişim kurarak duygu ve düşüncelerini paylaşma imkanı buldu. Kardeşlik, dostluk ve dayanışma duygularının güçlendirilmesini amaçlayan etkinlikte öğrenciler, yazdıkları mektuplarla gönül köprüleri kurdu.

Öte yandan, gençlik çalışmaları çerçevesinde yürütülen proje ile şehirlerarası etkileşimin artırılması hedefleniyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eğitim, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gençler Arasında Kardeşlik Köprüsü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan’a koştu Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan'a koştu
3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi 3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi
Karadeniz’de saldırıya uğrayan Türk balıkçılardan haber var Karadeniz'de saldırıya uğrayan Türk balıkçılardan haber var
İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı Füzeler peş peşe ateşlendi İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı! Füzeler peş peşe ateşlendi
Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler
Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi Nikah karelerine yorum yağdı Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi! Nikah karelerine yorum yağdı

11:34
Trump’tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor Listede Türkiye de var
Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var
11:26
Rambo Okan, Hakan Safi’yi alnından öptü
Rambo Okan, Hakan Safi'yi alnından öptü
11:02
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Özel’i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Özel'i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar
10:38
Bitcoin’de 2 yıl sonra bir ilk Saatler içinde milyonlar buhar oldu
Bitcoin'de 2 yıl sonra bir ilk! Saatler içinde milyonlar buhar oldu
10:36
Fenerbahçe kongresine damga vuran anlar Oy vermek için hücum ettiler
Fenerbahçe kongresine damga vuran anlar! Oy vermek için hücum ettiler
10:09
BBP’de Büyük Kurultay heyecanı başladı Genel Başkan Destici’den mesaj var
BBP'de Büyük Kurultay heyecanı başladı! Genel Başkan Destici'den mesaj var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 11:44:56. #7.13#
SON DAKİKA: Gençler Arasında Kardeşlik Köprüsü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.