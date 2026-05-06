Gençlik Buluşması: Piknik ve Mangal Keyfi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gençlik Buluşması: Piknik ve Mangal Keyfi

Gençlik Buluşması: Piknik ve Mangal Keyfi
06.05.2026 03:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de Diyanet Gençlik Ailesi, üniversite öğrencilerine doğa gezisi ve piknik düzenledi.

Eskişehir'de Diyanet Gençlik Ailesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Osmangazi Üniversitesi öğrencileri doğa ve tarih gezisi yaptıktan sonra Regülatör Piknik Alanı'nda bir araya gelerek mangal yaptı.

Eskişehir'in tarihi ve turistik bölgelerinden Odunpazarı ilçesinde yer alan Regülatör Piknik Alanı, bir gençlik buluşmasına ev sahipliği yaptı. Diyanet Gençlik Ailesi organizasyonuyla bir araya gelen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğrencileri, şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini kapsayan gezinin ardından piknik alanında mangal yaptı. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen öğrencilerin katıldığı etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verildi.

"Burada sevgi, muhabbet ve kardeşlik var"

Etkinlik hakkında konuşan Eskişehir İl Müftü Yardımcısı Ahmet Sacit Ekerim, Diyanet Gençlik Ailesi olarak faaliyetler yürüttüklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Diyanet Gençlik Ailesi olarak belli zamanlarda muhtelif etkinliklerde bulunuyoruz. Bugün de bir doğa ve tarih gezisi düşünmüştük. Burada sevgi var, muhabbet var, kardeşlik var. Türkiye'nin dört bir yerinden, hatta Nijer'den bile öğrencilerimiz var. Her biri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şanlı al bayrağı karşısında görüyorsunuz, dağlara kazımışlar. ve onun gölgesi altında, sevgi, muhabbet ve güzellik altında bu güzel havayı solumaya devam ediyoruz."

"Keyifli bir gün geçiriyoruz"

Sınıf arkadaşlarıyla birlikte organizasyona katılan ESOGÜ öğrencisi Yasin Aydın, günü piknik yaparak değerlendirdiklerini söyleyerek, "Bugün buraya piknik yapmaya geldik. Osmangazi Üniversitesi'nde öğrenci olarak arkadaşlarımla birlikte, sınıf arkadaşlarımla birlikte buraya piknik yapmaya geldik. Burada ateşimizi yakıp, mangalımızı yapıp, ardından akşama doğru tekrardan okulumuza, yurtlarımıza, evlerimize geri dönmeyi planlıyoruz. Öyle günlük güzel bir plan yaptık" dedi.

"Dışarıda yemektense piknik daha mantıklı"

Aynı alanda arkadaşlarıyla vakit geçiren vatandaşlardan Mustafa Emir Nergis ise alanın ferahlığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bugün buraya piknik yapmak için geldik. Güzel, gayet güzel, ferah. Herkes eğleniyor. Çok kalabalık değil, orta derecedir şu anda. Bugün menüde biraz tavuğumuz, biraz da sucuğumuz var. Malzeme maliyetleri güzel. Yaklaşık üç kişi için bin 500 lira para ödedik. Ama haftada bir kere yapıyoruz zaten. Bir yerde yemektense buraya gelip piknik yapmak daha mantıklı." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gençlik Buluşması: Piknik ve Mangal Keyfi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 05:48:38. #7.12#
SON DAKİKA: Gençlik Buluşması: Piknik ve Mangal Keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.