Gençlik Yaz Kulübü'nde Sanat Dolu Günler - Son Dakika
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Gençlik Yaz Kulübü'nde Sanat Dolu Günler

Gençlik Yaz Kulübü\'nde Sanat Dolu Günler
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GSB Gençlik Yaz Kulübü, gençlere eğlenceli ve verimli bir yaz tatili sunuyor. Sanat atölyeleri ile yeteneklerini keşfediyorlar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesinde düzenlenen Gençlik Yaz Kulübü, bu yıl da gençlerin yaz tatilini hem eğlenceli hem de verimli geçirmelerine imkan sunmaya devam ediyor. Program kapsamında bir araya gelen gençler, birbirinden renkli sanat atölyelerinde yeteneklerini sergileyerek unutulmaz anlar yaşadı.

Dolu dolu geçen etkinlik takviminde gençler; resimden seramiğe, el sanatlarından tasarım çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede düzenlenen atölyelere katıldı. Sanatın birleştirici gücü çatısı altında buluşan katılımcılar, hayal güçlerini özgürce eserlerine yansıtırken hem üretmenin hazzını hem de birlikte öğrenmenin keyfini çıkardı. Yaz tatilini evde geçirmek yerine GSB Gençlik Yaz Kulübü çatısı altında sosyalleşmeyi tercih eden gençler, yeni dostluklar edinirken bir yandan da kendi yeteneklerini keşfetme imkanı buldu. Farklı sanat dallarında yeni beceriler kazanan katılımcılar, tatillerini öğrenerek, üreterek ve doyasıya eğlenerek geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gençlik Yaz Kulübü'nde Sanat Dolu Günler - Son Dakika

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