Germencik Belediye Başkanı 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramını Kutladı

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Emek ve alın terinin önemine dikkat çeken Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci; "Daha yaşanabilir bir dünyayı mümkün kılmak için alın terleriyle emek mücadelesi veren tüm işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramını kutluyorum" dedi.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında birlikte mesai yaptığı çalışma arkadaşları başta olmak üzere alın teri, emek ve özveriyle hayatın her alanında yüksek verimle yer alan herkese minnettar olduğunu ifade eden Zencirci; "Örgütlü mücadelenin yegane simgelerinden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, demokrasi, barış ve kardeşlik adına birlik, beraberlik ve dayanışma günüdür. Daha yaşanabilir bir dünyayı mümkün kılmak için alın terleriyle emek mücadelesi veren tüm işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramını kutluyor, saygıyla selamlıyorum" dedi. - AYDIN