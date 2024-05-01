Germencik Belediye Başkanı 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramını Kutladı - Son Dakika
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Yerel

Germencik Belediye Başkanı 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramını Kutladı

Germencik Belediye Başkanı 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramını Kutladı

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Emek ve alın terinin önemine dikkat çeken Zencirci, tüm işçi ve emekçilerin bayramını kutladı.

01.05.2024 15:40  Güncelleme: 15:43
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Emek ve alın terinin önemine dikkat çeken Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci; "Daha yaşanabilir bir dünyayı mümkün kılmak için alın terleriyle emek mücadelesi veren tüm işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramını kutluyorum" dedi.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında birlikte mesai yaptığı çalışma arkadaşları başta olmak üzere alın teri, emek ve özveriyle hayatın her alanında yüksek verimle yer alan herkese minnettar olduğunu ifade eden Zencirci; "Örgütlü mücadelenin yegane simgelerinden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, demokrasi, barış ve kardeşlik adına birlik, beraberlik ve dayanışma günüdür. Daha yaşanabilir bir dünyayı mümkün kılmak için alın terleriyle emek mücadelesi veren tüm işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramını kutluyor, saygıyla selamlıyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Germencik Belediye Başkanı 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramını Kutladı - Son Dakika

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