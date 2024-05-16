Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu\'nu ziyaret etti

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Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, belediye meclis üyeleri ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Germencik İlçe Yönetimi ile birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Zencirci ziyarette, Çerçioğlu'nu Germencik'te de yürüttüğü başarılı çalışmalarından dolayı kutladı. Daha yaşanabilir bir Aydın için gece-gündüz çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Çerçioğlu; Zencirci'ye, belediye meclis üyelerine ve CHP örgütüne nazik ziyaretleri için teşekkür etti. - AYDIN