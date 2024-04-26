Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Gergin Omurilik Hastalığıyla Mücadele Eden Öğrenciyi Ağırladı

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Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci gergin omurilik hastalığıyla mücadele eden 10. sınıf öğrencisi Hasret Demirkıran'ı makamında ağırladı.

31 Mart seçimleri öncesinde Hasret'e verdiği söz üzerine kendi bilgisayarını hediye eden, eğitim öğretim hayatında başarılar dileyen Zencirci, 6 Mayıs'ta belediyenin konferans salonunda gerçekleşecek olan konserin tüm gelirinin Hasret'in tedavisinde kullanılacağını ifade edip, Germencik halkını skolyoz savaşçılarının mücadelesinde farkındalığa ve yardıma davet etti.

Ziyaret sonunda Başkan Zencirci, Hasret'e hayatının bundan sonraki sürecinde de daima yanında olacağının sözünü verdi. - AYDIN