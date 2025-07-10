Germencik Belediye Başkanı İtfaiyecilere Teşekkür Etti

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci yangın ve afetlerde kahramanca mücadele eden ilçede görevli itfaiyecilere börek göndererek teşekkür edip, başarı ve kolaylıklar diledi.

Germencik Belediyesi görevlileri Germencik'te görevli Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü itfaiyecileri ile görevlilerini ziyaret ederek yangınlara karşı verdikleri büyük mücadele ve emeklerinden dolayı Başkan Zencirci'nin teşekkür ve tebriklerini iletti. Ziyarette itfaiyecilere börek ikramında bulunan belediye ekipleri ateş savaşçılarının sofrasına ortak oldu. Başkan Zencirci itfaiyecilere emek ve mücadeleleri için teşekkür ederken, "Germencik Belediyesi olarak ilçemizde görev yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli itfaiyecilerimizi ve işçilerimizi ziyaret ederek, emek ve mücadeleleri için teşekkür etmek istedik. Görevli arkadaşlarımız onlar için hazırlattığımız börekleri ikram ederek sofralarına ortak oldular. Yangınlar başta olmak üzere tüm afetlerde gözlerini bile kırpamadan halkın canını ve malını korumak için canlarını siper eden ateş savaşçılarımızın hakkı ödenmez. Görevlerinde başarı ve kolaylıklar diliyor, ilçemiz ve halkımız adına emekleri için teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN