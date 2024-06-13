Germencik Belediye Başkanı Muhtarlarla İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

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Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, yeni dönemin ilk muhtarlar toplantısını gerçekleştirdi. Talep ve önerilerin alındığı toplantıda konuşan Başkan Zencirci, vizyoner çalışmalarla sürdürülebilir hizmetlerin sunulacağını bildirdi.

Germencik Belediyesi'nin konferans salonunda yapılan toplantıya Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Belediye Başkan Yardımcısı Koray Aşık ile birlikte birim müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı. Muhtarların talep ve önerilerini tek tek not alan Başkan Zencirci, ilçenin geleceği ve gelişimi için iş birliğiyle çalışacaklarını söyledi. Muhtarlarla daha sık bir araya gelineceğini ifade eden Başkan Zencirci, "Mahalle muhtarlarımızla bir araya geldik. Tüm mahallelerimizde halkımıza yakışan projelere hayat verip, vizyoner çalışmalarla, sürdürülebilir hizmetler sunacağız. Mahalle muhtarlarımızla mutlak koordinasyon ve iş birliği altında güzel işler gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN