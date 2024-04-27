Germencik Belediye Başkanı Pazarı Ziyaret Etti

Yerel

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, eşi Saliha Özel Zencirci ile birlikte Cumartesi günleri Ortaklar Mahallesinde kurulan pazarı gezerek esnafa hayırlı işler dileklerinde bulunarak, vatandaşlara da bereketli günler diledi.

Pazar esnafının isteklerini dinleyen Zencirci pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet edip, isteklerini ve taleplerini dinledi. Germencik Pazarcılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şükrü Doğan ve yönetiminin Ortaklar Mahallesi'nde kurulan pazarın 2 güne çıkarılması talebini olumlu karşılayıp, bu sözü veren Zencirci'ye halk ve pazarcı esnafından tepkiler de pozitif yöndeydi.

Pazar esnafı ve vatandaşların her zamanki gibi büyük ilgi gösterdiği Başkan Zencirci, "Pazarlar, ülke ekonomisinin ve yerel gündemin nabzının attığı özel bölgelerdir, fırsat buldukça Pazar esnafımızı ziyaret ederek isteklerini dinliyoruz. Her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz, seçim bittikten sonra bizleri pazarda gören hemşehrilerimiz şaşırıyorlar fakat biz bu toprakların evladıyız, çocuklarımıza da bu topraklarda üretilen ürünleri pazarlardan alıp yedirmeye gayret ediyoruz. Dün nasılsa bugün de öyle olacak" dedi.

Seçim sürecinden bu yana gün geçtikçe halkın daha fazla sempatisini ve sevgisini kazanan Başkan Burak Zencirci ve eşi, evleri için alışverişlerini yapıp pazar alanından ayrıldılar. - AYDIN