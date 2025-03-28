Germencik Belediye Başkanı Yanan İtfaiye Personeline Destekte Bulundu

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, evi yanan itfaiye personeli Sabri Yataz'a eşya desteği verirken, hazırlanan ev eşyaları aileye teslim edildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı emrinde görevli Sabri Yataz'ın evinde geçtiğimiz 26 Şubat günü yangın meydana geldi. Yangın, itfaiye personeli Yataz'ın mesai arkadaşlarının müdahalesiyle hızla söndürüldü. Yangında kullanılamaz halle gelen evde büyük oranda zarar meydana gelirken, olay yerine gelen Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, aileye destek sözü vermişti. Gerekli zarar tespit çalışmalarının ardından Başkan Zencirci sözünü yerine getirerek aileye ev eşyası desteğinde bulundu. Hazırlanan eşyalar, belediye ekiplerince Yataz ailesine teslim edilirken, desteklerinden dolayı Başkan Zencirci'ye teşekkür etti.

Konu ile ilgili Germencik Belediyesi'nden yapılan paylaşımda ise "Geçtiğimiz günlerde evinde yangın meydana gelen Aydın Büyükşehir İtfaiyemizde görevli Sabri Yataz'a ev eşyalarını teslim ettik. Güzel günlerde, sağlıkla otursunlar. Geçmiş olsun" ifadeleri yer aldı. - AYDIN