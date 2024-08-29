Germencik Belediyesi Sel ve Su Baskınlarına Karşı Önlemlerini Artırdı

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Aydın'ın Germencik ilçesinde belediye ekipleri, aşırı yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı önlemlerini artırdı.

Germencik Belediyesi, sonbahar ve kış aylarında etkili olan aşırı yağışlar karşısında ilçede yaşanabilecek sorunların en aza indirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri ilçe genelinde düzenli olarak yağmur suyu giderleri ve mazgal temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında, suyun rahatça tahliye edilebilmesi için tüm yağmur suyu giderleri ve mazgallar periyodik olarak temizleniyor. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci çalışmaların muhtemel sel ve su baskınlarının önüne geçmek amacıyla gerçekleştirildiğini belirterek mazgallara atılan çöplerin ve atıkların suyun tahliyesini engellediğine dikkat çekip halktan bu konuda daha dikkatli olmalarını talep etti. - AYDIN