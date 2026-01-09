Germencik Belediyesi yaralı şahini tedavi etti - Son Dakika
Germencik Belediyesi yaralı şahini tedavi etti

09.01.2026 09:52  Güncelleme: 09:54
Germencik Belediyesi, yaralı halde bulduğu bir şahini tedavi ederek doğaya geri kazandırdı. Belediye, sokak hayvanlarının yanı sıra yaban hayvanlarına da destek vermeye devam ediyor.

Germencik Belediyesi, veterinerlik hizmetleri kapsamında yürüttüğü çalışmalarla yaralı halde bulunan bir şahini tedavi ederek yeniden doğaya kazandırdı.

Germencik Belediyesi, veterinerlik hizmetleri kapsamında yürüttüğü çalışmalarla yalnızca sokak hayvanlarına değil, doğada yardıma ihtiyaç duyan yaban hayvanlarına da umut oluyor. Belediye tarafından oluşturulan WhatsApp İhbar Hattı aracılığıyla gelen bildirimler doğrultusunda, yaralı ve bitkin halde bulunan hayvanlara hızlı şekilde müdahale ediliyor. Bu kapsamda son olarak doğada yaralı halde bulunan bir şahin, belediye ekipleri tarafından güvenli şekilde barınağa alındı. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, tedavi ve rehabilitasyon süreci başarıyla tamamlanan şahinin sağlık durumunun tamamen düzeldiği ifade ederken, şahinin ait olduğu doğal yaşama yeniden kavuşabilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi. Zencirci, patili ve kanatlı tüm canlıların her zaman yanında olduklarını vurgulayarak sürece katkı sunan belediye personeline ve duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

