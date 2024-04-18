Germencik Ortaklar Mahallesi\'nde İkinci Pazar Kuruluyor

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Germencik ilçesinin en büyük mahallesi Ortaklar'da Mayıs ayında ikinci pazar kuruluyor. Germencik Belediye Başkanı Zencirci, pazarcı esnafının ve mahalle sakinlerinin talebine olumlu cevabı sevinçle karşılandı.

Germencik Pazarcılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şükrü Doğan, yönetimi ve üyelerden oluşan 20 kişilik bir grup, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Germencik Pazarcılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Doğan, Başkan Zencirci'den Ortaklar Mahallesi'nde sadece Cumartesi günü kurulan semt pazarının yetersiz geldiğini bu sayıyı ikiye çıkarmak için talepte bulundu.

Doğan, vatandaşların pazar ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Çarşamba günü de pazar kurmak istediklerini iletti. Başkan Zencirci, talebi olumlu karşıladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Dernek Başkanı Doğan, "Mahallemizde haftada bir kez pazar kuruluyordu. Ortaklar'a Çarşamba günü ikinci bir pazarın kurulmasını istedik. Başkan talebimizi olumlu karşıladı. Mayıs ayının ikinci haftası Ortaklar Dörtyol mevkiinde pazar kuracağız. Bütün vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza hayırlı olsun. Talebimizi olumlu karşılayan Belediye Başkanımız Burak Zencirci'ye çok teşekkür ederiz. İleriki günlerde Germencik ve Ortaklar pazarında düzenleme yapacağız" dedi. - AYDIN