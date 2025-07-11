Germencik\'te Bağışlanan Karpuzlar Vatandaşlara Dağıtıldı

Aydın'ın Germencik ilçesinde bağışlanan karpuzlar vatandaşlara dağıtıldı.

Germencik Belediye Meclis Üyesi Özgür Türk geçen yıl olduğu gibi bu yıl da tarlasında yetiştirdiği karpuzları ücretsiz bir şekilde dağıtılması için bağışladı. Türk'ün bağışladığı karpuzları vatandaşlara ulaştıran Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci sosyal medya hesabından "Bu yıl da karpuzlar Meclis Üyemiz Özgür Bey'den teşekkür ederim" ifadesiyle paylaştı. Geçtiğimiz yıl da tonlarca karpuzu bağışlayan Özgür Türk bu yıl da geleneğe devam etti. Yaklaşık 5 kamyonet dolusu karpuz Germenciklilerin ağzını tatlandırdı.

Belediye Meclis Üyesi Özgür Türk tarafından bağışlanan ve Germencik Belediyesi tarafından dağıtılan karpuzlar için teşekkür eden Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci sosyal medya hesabından bu yıl da karpuzlar Özgür Bey'den dedi. Başkan Zencirci "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Belediye Meclis Üyemiz Özgür Türk kendi tarlasında yetiştirdiği karpuzları ücretsiz bir şekilde dağıtılması için belediyemize bağışladı. Bizler de halkımızın ağzı tatlansın, bu sıcak günlerde biraz da serinletsin diye dağıtımını gerçekleştirdik. Kendisine teşekkür ediyor, hayır ve bereket diliyorum." - AYDIN