Germencik\'te Dumansız Hava Sahası Denetimi

Aydın'ın Germencik ilçesinde Dumansız Hava Sahası uygulamaları kapsamında kıraathanelerde sigara denetimi gerçekleştirildi. Denetimlere katılan Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, hem işletmeleri denetledi hem de vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, ilçe genelindeki kıraathanelerde gerçekleştirilen Dumansız Hava Sahası denetimlerine katılarak uygulamaları yerinde inceledi. Denetimlerde kapalı alanlarda tütün ürünü kullanımına yönelik kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Denetimler sırasında kıraathane işletmecileri ve vatandaşlarla da bir araya gelen Kaymakam Doğru, talep ve sorunları dinleyerek çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu. Esnafa hayırlı işler dileyen Kaymakam Doğru, vatandaşların görüş ve önerilerini de not aldı. Yetkililer, halk sağlığının korunması amacıyla Dumansız Hava Sahası denetimlerinin ilçe genelinde aralıksız sürdürüleceğini belirtti.