Germencik Belediyesi\'nin ihtiyaç sahiplerine eşya desteği sürüyor

Aydın'ın Germencik ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla başlatılan eşya toplama ve dağıtım çalışmaları sürüyor.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, kullanılmayan ancak iyi durumdaki eşyaların belediye ekiplerince evlerden alınarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti. Sosyal incelemeler sonucunda belirlenen ailelere destek sağlandığını ifade eden Zencirci, dayanışma çağrısında bulundu. Başkan Zencirci, "Kullanmadığınız ancak iyi durumdaki eşyalarınızı evinizden alıyor, sosyal incelemelerimiz sonrası ihtiyaç sahibi ailelere teslim etmeye devam ediyoruz. İsrafı önleyin, dayanışmamıza destek olun" dedi. Başkan Zencirci ayrıca vatandaşların destek olmak için yetkililere ulaşabileceğini kaydetti. - AYDIN