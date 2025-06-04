Germencik\'te Kurban Bayramı İçin Semt Pazarları Tarihleri Değişti

Aydın'ın Germencik ilçesinde Kurban Bayramı nedeniyle semt pazarlarının günlerinde değişiklik yapılırken, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tarihleri duyurdu.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci yaptığı paylaşımda, "Kıymetli vatandaşlarımız; Ortaklar Semt Pazarımız Kurban Bayramı sebebiyle 4 Haziran 2025 Çarşamba günü Ortaklar Mahalle Merkezinde kurulacaktır. Germencik Semt Pazarımız ise 5 Haziran 2025 Perşembe yani Arife Günü aynı yerinde açılacaktır. Tüm halkımıza önemle duyururuz" ifadelerine yer verdi.

Bayram alışverişi yapacak vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına yapılan bu düzenlemeyle hem esnafın hem de halkın Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaçlarını karşılayabilmesi hedeflenirken, vatandaşlardan belirtilen tarihlere dikkat etmelerini ve pazar yerlerinde yoğunluktan dolayı oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmalarını istedi. - AYDIN