Germencik\'te \'Şimdi Ne Olacak?\' Oyunu Beğeniyle İzlendi

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Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından 'Şimdi Ne Olacak?' isimli oyun Germencik'te sahne aldı.

Vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılanan eserleri Aydın'ın ilçelerinde de sergileyen Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Germencikli vatandaşlar ile buluştu. Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Konferans Salonu'nda sergilenen oyuna Germencikli kadınlar başta olmak üzere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Kadına karşı şiddete trajikomik bir şekilde dikkat çeken oyunu izleyen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın usta oyuncularını ayakta alkışladı. Germencikli sanatseverler, ilçelerinde gerçekleştirilen kültür ve sanat etkinlikleri nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Şimdi Ne Olacak? oyununun bir sonraki gösterimi 6 Aralık Cuma günü saat 20: 30'da Yenipazar ilçesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Sevilen eser Yenipazar'ın ardından İncirliova ilçesinde de vatandaşlar ile buluşacak. - AYDIN