27 Yıldır Asfalt Bekleyen Şehit Ailesi - Son Dakika
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27 Yıldır Asfalt Bekleyen Şehit Ailesi

27 Yıldır Asfalt Bekleyen Şehit Ailesi
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Sinop Gerze'de Daylı ve Deral mahalleleri ile şehitliğe ulaşan yol 27 yıldır yapılmıyor. Mahalle sakinleri ve şehit ailesi Mahmut Yıldız, dilekçelerin sonuçsuz kaldığını belirterek yolun asfaltlanmasını talep etti.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Hacıselli köyünde Daylı ve Deral mahalleleri ile şehitlik arasında ulaşımı sağlayan yolun yaklaşık 27 yıldır yapılmamasına tepki gösteren mahalle sakinleri, birçok kuruma dilekçe verdiklerini fakat sonuç alamadıklarını ifade etti. Mahmut Yıldız, şehit ailesi olarak yolun asfalt yapılmasını talep ettiklerini dile getirdi.

Gerze ilçesine bağlı Hacıselli köyü Daylı ve Deral mahalleleri ile şehitliğe ulaşımı sağlayan yolun 27 yıldır yapılmamasına bölge sakinleri tepki gösterdi.

Mahalle sakinlerinden Mahmut Yıldız, yolun yapılması için birçok kurumu birçok kez dilekçe verdiklerini fakat sonuç alamadıklarını söyledi. Yıldız, şöyle konuştu:

"Asfalt sözü verildi ama maalesef yapılmadı. Müracaat etmediğimiz yer kalmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız şehit aileleri ve gazilerinin yanındayım diyor ama Sayın Cumhurbaşkanımıza biz sesimizi duyuramadık. İnşallah bu şekilde bir sesimizi Cumhurbaşkanımıza duyururuz. Burada bizim şehitlerimiz var. Kışın bu yol çamur oluyor. Yazın tozdan geçilmiyor. Kaç seneden beri her türlü zorluklara katlanıyoruz ama sonuç yok. Dilekçeler verdik. Kaç sefer söz verildi, sıraya alındı dendi ama maalesef bizzat sıra gelmedi. Valilikle görüşüldü dilekçe yazıldı Gerze Kaymakamlığı'na dilekçe yazıldı. Ama maalesef sözün arkasında duran hiçbir zaman olmadı. İnşallah Cumhurbaşkanımız bizim sesimizi duyar da Sayın Cumhurbaşkanımızı da seviyorum. Yani bilgisi olsa illaki ilgileneceğini de biliyorum. Bu yolun asfalt yapılmasını talep ediyorum bir şehit ailesi olarak."

Kaynak: ANKA

Mahmut Yıldız, Gerze, Sinop, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 27 Yıldır Asfalt Bekleyen Şehit Ailesi - Son Dakika

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