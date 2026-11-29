Gestaş'ın Eceabat feribot seferleri 11 saat sonra yeniden yapılmaya başlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Eceabat hattındaki tarifeli feribot seferleri Gestaş tarafından saat 13.00 itibarıyla iptal edildi. 11 saatin ardından seferler yeniden başladı ve saat 00.00'dan itibaren tarifeye uygun devam edeceği bildirildi.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesine yapılan feribot seferleri, 11 saatin ardından yeniden yapılmaya başlandı.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, olumsuz hava şartları nedeniyle saat 13.00 itibarıyla Eceabat hattındaki tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Feribot seferleri 11 saatin ardından normale döndü. Gestaş'tan yapılan açıklamaya göre, saat 00.00 itibarıyla Eceabat hattındaki feribot seferleri tarifeye uygun olarak devam edecek.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?