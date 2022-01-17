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Gine'de Arapça öğrenen engelliler Kur'an-ı Kerim okuyor - Son Dakika

Gine'de Arapça öğrenen engelliler Kur'an-ı Kerim okuyor

17.01.2022 11:23
Gine'de Arapça öğrenen engelliler Kur'an-ı Kerim okuyor

Gine'de başlatılan proje kapsamında Braille alfabesiyle Arapça öğrenen engelliler Kur'an-ı Kerim okumaya başladı.

Gine'de başlatılan proje kapsamında Braille alfabesiyle Arapça öğrenen engelliler Kur'an-ı Kerim okumaya başladı.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Batı Afrika ülkesi Gine'nin başkenti Konakri'deki Mahmud Ustaosmanoğlu Külliyesi başta olmak üzere ülkenin farklı şehirlerine açtığı medreselerde eğitim çalışmalarına devam ediyor. Aynı zamanda görme engellilere yönelik proje hazırlayan federasyon, bu kapsamda Mahmud Ustaosmanoğlu Külliyesi içerisinde bulunan İbn-i Battuta Eğitim Merkezi'nde görme engelli öğrencilere Braille alfabesiyle Arapça dersleri veriyor. Öğrenciler ayrıca, Kur'an-ı Kerim okuma, fıkıh, siyer ve dini ilimler eğitimi alıyor.

Yapılan açıklamada, "Afrika'nın fakir ülkelerinden olan Gine'nin başkenti Konakri'de inşa ettiğimiz külliyemiz içerisinde bulunan II. Abdülhamid Han Camii ve İbn-i Battuta Eğitim Merkezi'nde ücretsiz eğitim çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2009 yılından bu yana başkent Konakri ve diğer şehirlerde açtığımız medreselerimizde ücretsiz eğitim veriyoruz. Ülkedeki engelli kimselere de ulaşmak için faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu kapsamda Gine'de engelli insanların yaşadığı Rotema Dispanser bölgesinde Ramazan ve Kurban başta olmak üzere yıl boyunca yaptığımız çalışmalarla gönül bağlarımızı güçlendiriyoruz. Engelli kardeşlerimize yönelik başlattığımız projeyle eğitim merkezimize kayıt yaptıran görme engelli öğrencilerimize hocalarımız ders veriyor. Kardeşlerimiz Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim okumanın mutluluğunu yaşıyor. İslami İlimler ve Hafızlık da çalışan kardeşlerimiz görme engelli kimselere de Arapça öğretecek olmanın heyecanı içindeler. Gine'de başlattığımız bu örnek projemizi dünyanın dört bir yanındaki medreselerimizde uygulamaya almayı hedefliyoruz. Çalışmalarımıza destek veren hayırseverlerimize teşekkür ederiz" denildi. - İSTANBUL

Gine'de Arapça öğrenen engelliler Kur'an-ı Kerim okuyor
Gine'de Arapça öğrenen engelliler Kur'an-ı Kerim okuyor
Gine'de Arapça öğrenen engelliler Kur'an-ı Kerim okuyor

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Görme Engelli, Konakri, Arapça, Gine, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gine'de Arapça öğrenen engelliler Kur'an-ı Kerim okuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gine'de Arapça öğrenen engelliler Kur'an-ı Kerim okuyor - Son Dakika
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