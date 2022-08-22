Umut'tan umudu kesen eşi boş mezar yaptırdı - Son Dakika
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Umut'tan umudu kesen eşi boş mezar yaptırdı

22.08.2022 09:36
Umut'tan umudu kesen eşi boş mezar yaptırdı

Giresun'da 22 Ağustos 2020 tarihinde yaşanan sel afetinde sulara kapılan 4 kişinin cansız bedenlerine halen ulaşılamazken, o gün eşi Umut Cantürk'ü kaybeden Serap Cantürk ise boş mezar yaptırdı.

Giresun'da 22 Ağustos 2020 tarihinde yaşanan sel afetinde sulara kapılan 4 kişinin cansız bedenlerine halen ulaşılamazken, o gün eşi Umut Cantürk'ü kaybeden Serap Cantürk ise boş mezar yaptırdı.

Sel afetinin yıl dönümünde eşi Umut Cantürk için yaptırdığı boş mezarı ziyaret eden Serap Cantürk, içerisi boşta olsa mezar taşında isminin yazılı olmasının bir teselli olduğunu söyledi.

Giresun'da 2 yıl önce 22 Ağustos'ta meydana gelen sel ve heyelanlar sonucu 5'i jandarma, 12 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 4 kişi ise yapılan aramalar sonucu bulunamadı. Sel sularında kaybolan ve hala bulunamayan Umut Cantürk'ün eşi Serap Cantürk, eşini kaybetmek kadar, bir mezara dahi sahip olamamanın da acı olduğunu belirtti.

"İçerisi boş biliyorum ama yine de tesellimiz oluyor"

O gece yaşananları ve son görüşmesini anlatan Serap Cantürk, "Fındık hasat dönemi olduğu için Yağlıdere ilçesinde köydeydik. Eşim de çalıştığı iş yerinden çıkmış köye geliyordu. Telefonla en son görüştüğümüzde bulunduğu yeri söyledi ve 'yoldayım, geliyorum' dedi. Bir süre sonra tekrar aradım ama bu defa telefonuna ulaşamadım. Bir gün sonra aracı bulundu ama hala kendisini bulamadık. Eşimi kaybetmek kadar bulunamaması da büyük bir acı ve kayıp. Bunu düşünerek en azından içerisi boş da olsa bir mezar taşı olsun istedim. En azından sel felaketinin yıl dönümünde ve bayramlarda ziyaret edeceğimiz bir mezarı var. İçerisi boş biliyorum ama yine de tesellimiz oluyor" dedi.

"Umudumuzdan umudumuzu kestik"

Bütün aramalara rağmen bulunamayan eşinden artık umutlarını kestiğini de ifade eden Serap Cantürk, "Devletimiz bütün imkanlarını sarf etti. Kaybolduğu bölgede aracı ve kıyafet parçaları bulundu ama eşim maalesef bulunamadı. Doğrusunu söylemek gerekirse artık biz de Umud'umuzdan umudumuzu kestik. Tüm aramalara rağmen bulunamayınca umudumuzu kesince biz de biraz garip ama boş mezar yaptırmak durumunda kaldık. Selin aldığını geri vermeme gibi bir durumu var benim yaşadığım acıyı kimsenin yaşamasını istemem" diye konuştu. - GİRESUN

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Kaynak: İHA

Jandarma, Giresun, Umut, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Umut'tan umudu kesen eşi boş mezar yaptırdı - Son Dakika

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