Giresun'da CHP'den YENİ Parti'ye toplu geçiş: 3 belediye başkanı, meclis üyeleri ve 16 ilçe başkanı istifa etti - Son Dakika
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Giresun'da CHP'den YENİ Parti'ye toplu geçiş: 3 belediye başkanı, meclis üyeleri ve 16 ilçe başkanı istifa etti

Giresun\'da CHP\'den YENİ Parti\'ye toplu geçiş: 3 belediye başkanı, meclis üyeleri ve 16 ilçe başkanı istifa etti
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Giresun'da CHP'den YENİ Parti'ye toplu geçişler başladı. Üç belediye başkanı, CHP'li belediye meclis üyeleri ve partinin Giresun'daki 16 ilçe başkanının CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katılacağı açıklandı.

Haber: Barış Tüysüz

(GİRESUN)Giresun'da CHP'den YENİ Parti'ye toplu geçişler başladı. Üç belediye başkanı, CHP'li belediye meclis üyeleri ve partinin Giresun'daki 16 ilçe başkanının CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katılacağı açıklandı.

YENİ Parti Giresun İl Başkanlığı önünde düzenlenen buluşmada partililere seslenen YENİ Parti Giresun Kurucu İl Başkanı Gökhan Şenyürek, kentteki belediye ve ilçe örgütlerinin almış olduğu kararları kamuoyuyla paylaştı.

FUAT KÖSE VE 20 MECLİS ÜYESİ YENİ PARTİ'YE GEÇİYOR

Şenyürek, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse ile Giresun Belediye Meclisi'ndeki 20 CHP'li üyenin tamamının partilerinden istifa ederek YENİ Parti saflarına katılacağını duyurdu.

Köse ve beraberindeki belediye meclis üyelerinin geçişiyle birlikte Giresun Belediyesi yönetiminin YENİ Parti çatısı altında faaliyetlerini sürdüreceği bildirildi.

GÖRELE VE SOĞUKPINAR'DA DA TOPLU İSTİFA

Şenyürek, Görele Belediye Başkan Vekili Aysel Uzun ile Görele Belediye Meclisi'ndeki CHP'li üyelerin tamamının da CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katılacağını açıkladı.

Soğukpınar Belde Belediye Başkanı Mustafa Eyice ve beraberindeki CHP'li belediye meclis üyelerinin de aynı kararı aldığını belirten Şenyürek, Eyice ve meclis üyelerinin YENİ Parti saflarında mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.

16 İLÇE BAŞKANININ TAMAMI İSTİFA EDİYOR

Şenyürek ayrıca, CHP'nin Giresun'daki 16 ilçe başkanının tamamının da görevlerinden ve partilerinden istifa ederek YENİ Parti'ye katılma kararı aldığını açıkladı.

Bu kararla birlikte CHP'den YENİ Parti'ye geçiş süreci belediyelerin yanı sıra Giresun genelindeki ilçe örgütlerini de kapsayan geniş çaplı bir örgütsel dönüşüme dönüştü.

CHP'NİN BELEDİYE SAYISI BEŞTEN BİRE DÜŞTÜ

CHP'li Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere de geçtiğimiz günlerde partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Görele Belediye Başkan Vekili Aysel Uzun ve Soğukpınar Belde Belediye Başkanı Mustafa Eyice'nin YENİ Parti'ye geçiş kararı ile Erol Karadere'nin CHP'den istifasının ardından, Giresun'da beş belediyesi bulunan CHP'nin belediye sayısı bire düştü.

CHP Genel Merkezi tarafından görevden alınmasının ardından partisinden istifa eden önceki dönem CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti'nin Giresun'daki örgütlenmesini yürütmek üzere kurucu il başkanı olarak görevlendirilmişti.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Giresun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Giresun'da CHP'den YENİ Parti'ye toplu geçiş: 3 belediye başkanı, meclis üyeleri ve 16 ilçe başkanı istifa etti - Son Dakika

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