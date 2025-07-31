Giresun\'da Jandarma Komutanlığı Değişti

Giresun İl Jandarma Komutanlığı'nda görev değişikliği yaşandı. Yaklaşık üç yıldır Giresun'da görev yapan Jandarma Kıdemli Albay Özgür Özer, Muş İl Jandarma Komutanlığı'na atanırken, yerine Iğdır İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Nihat Özkök getirildi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılan atamalar doğrultusunda, Jandarma Genel Komutanlığı'nın son kararlarıyla Giresun'da yeni bir dönem başladı. 12 Ağustos 2022 tarihinde Giresun'daki görevine başlayan Albay Özgür Özer, görev süresi boyunca yürüttüğü başarılı operasyonlar ve halkla kurduğu güçlü iletişimle dikkat çekmişti.

Yeni İl Jandarma Komutanı olarak görevlendirilen Albay Nihat Özkök, son olarak 24 Ağustos 2023 tarihinden bu yana Iğdır İl Jandarma Komutanı olarak görev yapıyordu. Evli ve iki çocuk babası olan Özkök'ün önümüzdeki günlerde Giresun'daki görevine başlaması bekleniyor. - GİRESUN