Giresun'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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Giresun'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

GİRESUN - Bu sene zorlu kış şartları tüm yurtta olduğu gibi Giresun ve çevresinde de etkisini fazlasıyla hissettirdi. Giresun'un en önemli turizm merkezlerini bünyesinde barındıran Yavuzkemal beldesinde mart ayının son günlerinde bile yaklaşık 2-2,5 metre kar yağdı.

Her gün yüzlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan bölgede hem turizm hareketliliğini sürekli kılmak hem de yöre halkının mağduriyetini önlemek için Yavuzkemal Belediyesi ekiplerince aralıksız karla mücadele çalışmaları gerçekleştirildi.

Bölgeye giden bütün yollar zorlu şartlara rağmen sürekli açık tutuldu, halkın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için Yavuzkemal Belediye Başkanı Adem Önal'ın talimatıyla tüm ekipler seferber edildi. Yolların açık tutulmasının yanı sıra yöre halkının kullandığı suların donmaması için de çok büyük gayret gösterildi. Yapılan çalışmalardan yöre halkının ve turistlerin de son derece memnun oldukları görüldü.

Vatandaş karla mücadeleden memnun

Yavuzkemal'in Hapan Mahallesi'nde esnaflık yapan Nuri Yılmaz, bölgede son yılların en yoğun kar yağışının yaşandığını söyledi.

Yer yer 2-2,5 metreyi bulan kar yağışları esnasında Yavuzkemal Belediyesi ekiplerinin İl Özel İdaresi, Karayolları ve DSİ ekipleriyle koordineli bir şekilde çok başarılı çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Yılmaz, İhlas Haber Ajansı'na özel yaptığı açıklamada; "Ben Hapan köyünde bakkalcılık yapıyorum. Yollarımız sürekli açık. 5 mahallemiz var. Hemen hemen her gün yollarımız açıldı. Devletimizden, belediyemizden ve başkanımızdan memnunuz. Mart ayında yağan 2 metre kar bizi etkiledi. Biz bu aylarda ekin ekiyorduk ama bu sene geç kaldık. Allah'tan hayırlısı. Devletimize ve belediyemize bu zorlu şartlardaki başarılı çalışmaları için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Karla mücadele çalışmalarımız gece gündüz devam ediyor"

Yavuzkemal Belediye Başkanı Adem Önal, yaptığı açıklamada; "Yavuzkemal'deki yerleşim yerlerinde yaklaşık 1,5 metre, Kulakkaya Yaylamızda ise 2 metrenin üzerinde kar var. Bu sene bölgemize son yılların en fazla karı yağdı. Bu yağışlar esnasında 6 mahalledeki 70 yerleşim birimimizin yollarını sürekli açık tuttuk. Karadeniz'in en çok karla mücadele yapan belediyesiyiz. Yerleşim yerlerimizin yanı sıra bölgemizin en önemli turizm merkezlerini bünyesinde barındıran Kulakkaya Yaylamızda ve diğer bölgelerimizde karla mücadele çalışmalarımız gece gündüz devam ediyor. Bu özverili çalışmaları nedeniyle tüm mesai arkadaşlarıma ve bizlerden desteklerini esirgemeyen tüm devlet yetkililerimizi teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.